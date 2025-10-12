ٹرمپ کا چین پر اضافی 100فیصد ٹیرف عائد کرنیکا اعلان
واشنگٹن(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اگلے ماہ سے چین سے آنے والی درآمدات پر 100 فیصد اضافی ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکا اہم سافٹ ویئرز کی برآمدات پر بھی کنٹرول سخت کرے گا۔۔۔
انہوں نے کہا یہ اقدامات چین کی جانب سے نایاب معدنیات کی برآمدات پر سختی کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے چین پر دنیا کو یرغمال بنانے اور دشمنانہ طرز عمل اختیار کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ سے مجوزہ ملاقات منسوخ کرنے کی دھمکی بھی دی، تاہم کہا کہ ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا۔واضح رہے امریکا پہلے ہی چینی مصنوعات پر 30 فیصد ٹیرف لگا چکا ہے ، جبکہ چین 10 فیصد ٹیرف وصول کر رہا ہے ۔ نئی پابندیوں سے دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات مزید تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔دوسری جانب چینی حکام نے ابھی تک اس پر کوئی سرکاری ردعمل نہیں دیا۔ شہری لیو منگ نے کہا کہ چین کو امریکی پابندیوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور ملک خود کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔