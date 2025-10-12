صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوڈان:بے گھر افراد کے کیمپ پر ڈرون حملہ، 60ہلاک

  • دنیا میرے آگے
پورٹ سوڈان(اے ایف پی)سوڈان کے شہر الفاشر میں بے گھر افراد کے کیمپ پر ڈرون اور توپ خانے کے حملےمیں کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ۔ مقامی مزاحمتی کمیٹی کے مطابق ریپڈ سپورٹ فورسز نے دارالارقمکیمپ کو نشانہ بنایا۔۔۔

 جو ایک یونیورسٹی کیمپس میں قائم تھا۔ ہلاک افراد میں بچے ، خواتین اور بزرگ شامل ہیں، متعدد لاشیں جل چکی تھیں۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ صورتحال نسل کشی سے بھی بدتر ہو چکی ہے جبکہ دنیا خاموش ہے ۔ اقوامِ متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر نے بھی شہریوں کے قتل اور ہسپتالوں و مساجد پر حملوں کی شدید مذمت کی ہے ۔

