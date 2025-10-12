صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کو ویڈ متاثرہ ماؤں کے بچوں میں ذہنی دباؤ کی علامات

کو ویڈ متاثرہ ماؤں کے بچوں میں ذہنی دباؤ کی علامات

سڈنی(اے ایف پی)آسٹریلیا کی فلوری انسٹیٹیوٹ کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کوویڈ19کی انفیکشن سے متاثرہ ماؤں کے بیضے میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، جو ان کے بچوں میں ذہنی دباؤ اور اضطراب بڑھا سکتی ہیں۔۔۔

  تحقیق میں پتا چلا کہ متاثرہ والدین کے بچے زیادہ پریشان کن رویے دکھاتے ہیں، خاص طور پر خواتین میں دماغ کے اس حصے کی جینیاتی سرگرمی متاثر ہوتی ہے جو جذبات کی نگرانی کرتا ہے ۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ نتائج انسانی نسل پر بھی دیرپا اثرات کا اشارہ دے سکتے ہیں، تاہم مزید تحقیق کی ضرورت ہے ۔

