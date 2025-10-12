کو ویڈ متاثرہ ماؤں کے بچوں میں ذہنی دباؤ کی علامات
سڈنی(اے ایف پی)آسٹریلیا کی فلوری انسٹیٹیوٹ کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کوویڈ19کی انفیکشن سے متاثرہ ماؤں کے بیضے میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، جو ان کے بچوں میں ذہنی دباؤ اور اضطراب بڑھا سکتی ہیں۔۔۔
تحقیق میں پتا چلا کہ متاثرہ والدین کے بچے زیادہ پریشان کن رویے دکھاتے ہیں، خاص طور پر خواتین میں دماغ کے اس حصے کی جینیاتی سرگرمی متاثر ہوتی ہے جو جذبات کی نگرانی کرتا ہے ۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ نتائج انسانی نسل پر بھی دیرپا اثرات کا اشارہ دے سکتے ہیں، تاہم مزید تحقیق کی ضرورت ہے ۔