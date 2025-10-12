صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

28 جولائی سے جاری آپریشن ’’ مہادیو ‘‘میں 18 کشمیری شہید، 400گرفتار

  دنیا میرے آگے
28 جولائی سے جاری آپریشن '' مہادیو ''میں 18 کشمیری شہید، 400گرفتار

سرینگر (اے پی پی)مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے 28 جولائی 2025 سے شروع کیے گئے نام نہاد آپریشن "مہادیو" کے دوران 18 کشمیریوں کو ماورائے عدالت شہید کر دیا۔۔۔

 کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق یہ آپریشن سابقہ ناکام منصوبے "سندور" کی جگہ شروع کیا گیا۔رپورٹ میں بتایا گیا کہ نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کر کے دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے جبکہ 400 سے زائد نوجوانوں کو پبلک سیفٹی ایکٹ اور یو اے پی اے جیسے کالے قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا۔

