28 جولائی سے جاری آپریشن ’’ مہادیو ‘‘میں 18 کشمیری شہید، 400گرفتار
سرینگر (اے پی پی)مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے 28 جولائی 2025 سے شروع کیے گئے نام نہاد آپریشن "مہادیو" کے دوران 18 کشمیریوں کو ماورائے عدالت شہید کر دیا۔۔۔
کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق یہ آپریشن سابقہ ناکام منصوبے "سندور" کی جگہ شروع کیا گیا۔رپورٹ میں بتایا گیا کہ نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کر کے دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے جبکہ 400 سے زائد نوجوانوں کو پبلک سیفٹی ایکٹ اور یو اے پی اے جیسے کالے قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا۔