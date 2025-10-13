غزہ:گھر واپس آنے والوں کو نئے چیلنج،سر چھپانے کو چھت نہ ضرورت کا سامان
شہری اپنی جھلس چکی گلیوں،کمروں اور مٹی میں دفن شدہ اشیا کو دیکھ کر شدید صدمے ،بے بسی کا شکار پانی کی لائنیں تباہ ، بجلی کا نام و نشان نہیں،خواتین بچوں سمیت کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور
غزہ(دنیا مانیٹرنگ)غزہ میں گھر واپس آنے والوں کونئے چیلنج کا سامنا ہے ، سر چھپانے کو چھت نہ ضرورت کا سامان ہے ،جنگ بندی کے بعد فلسطینی شہری پھر تباہ حال غزہ میں اپنے بکھرے ہوئے گھروں کی طرف لوٹنے لگے ہیں۔ کئی ماہ کی شدید بمباری، گولیوں کی تڑتڑاہٹ، اور انسانی المیوں کے بعد اب فلسطینیوں کی واپسی کا سفر ملبوں، آنسوؤں اور امید کے سائے میں جاری ہے ۔شہری اپنی جھلس چکی گلیوں، دھوئیں زدہ کمروں اور مٹی میں دفن شدہ اشیا کو دیکھ کر شدید صدمے اور بے بسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کئی خاندانوں کے پاس چھت نہیں رہی جبکہ بنیادی ضروریات پانی، بجلی، خوراک مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں۔خواتین بچوں سمیت کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کئی علاقوں میں لوگ خیموں میں رہائش پذیر ہیں جبکہ بعض ملبے صاف کر کے کسی حد تک قابلِ رہائش جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غزہ کے مغربی علاقوں میں امدادی تنظیموں کی سرگرمیاں جاری ہیں لیکن وسائل کی شدید کمی محسوس کی جا رہی ہے ۔ایک شہری عمر خلیل کا کہنا تھایہ میرا گھر تھا، اب صرف دیوار باقی ہے ، مگر پھر بھی یہی میری پناہ ہے ۔ ایک ماں فاطمہ نے روتے ہوئے کہامیرے بچے کھانے کی بجائے مٹی میں سے اپنے کھلونے ڈھونڈ رہے ہیں۔اقوامِ متحدہ اور دیگر عالمی اداروں نے فوری انسانی امداد کی اپیل کی ہے ۔ جنگ سے متاثرہ علاقوں میں ہسپتالوں، سکولوں اور پناہ گاہوں کی شدید قلت ہے ۔ پانی کی لائنیں تباہ ہو چکی ہیں اور بجلی کا کوئی نام و نشان نہیں۔سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو طویل اور مشکل مرحلہ ہو گالیکن فلسطینیوں کی واپسی اس بات کی علامت ہے کہ یہ قوم اپنے حقِ زندگی کی جنگ میں کبھی ہار نہیں مانتی۔