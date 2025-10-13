پاک افغان کشیدگی ،ایران نے ثالثی کی پیشکش کردی
ہر ملک کی علاقائی سالمیت اورخودمختاری کا احترام ضروری :ایرانی وزارت خارجہ دونوں ممالک تحمل، بات چیت ، سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کریں:قطر
دوحہ، تہران، ریاض (مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں)سعودی عرب، ایران اور قطر نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہارکرتے ہوئے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کے حل کیلئے تحمل اور مکالمے کا راستہ اپنائیں جبکہ ایران نے کشیدگی کم کرانے کیلئے ثالثی کی پیشکش کردی ۔ایرانی وزارتِ خارجہ نے بھی پاکستان اور افغانستان کی حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان ایرانی وزارتِ خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہر ملک کی علاقائی سالمیت اور قومی خودمختاری کا احترام ضروری ہے ۔ کشیدگی کم کرنے کیلئے پاکستان اور افغانستان فوری مذاکرات کریں، ایران پڑوسیوں میں کشیدگی کم کرانے میں مدد کیلئے تیار ہے ۔قطری وزارتِ خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک تحمل، بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کریں۔ خطے میں امن و استحکام کیلئے کشیدگی میں کمی ناگزیر ہے ۔ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے امن و خوشحالی کیلئے پُرعزم ہیں۔سعودی وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حالیہ جھڑپوں اور کشیدگی پر سعودی عرب کو گہری تشویش ہے ۔ دونوں ممالک کو چاہئے کہ وہ کشیدگی میں اضافے سے گریز کریں اور بات چیت، حکمت اور تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھا جا سکے ۔