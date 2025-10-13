طالبان نے سابق افغان وزیراعظم گلبدین حکمت یار کو بیرون ملک جانے سے روک دیا
کابل(آن لائن )افغان طالبان حکومت نے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار کو بیرون ملک جانے سے روک دیا۔۔۔
افغانستان کے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار کے بیٹے حبیب الرحمان نے اپنے والد کو طالبان حکومت کی جانب سے بیرون ملک سفر سے روکے جانے کی تصدیق کی۔حبیب الرحمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ طالبان حکومت نہ صرف گلبدین حکمت یار کی عوام سے ملاقاتوں پر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں بلکہ ان ملاقاتوں سے خوفزدہ بھی ہیں اور انہیں خطرناک سمجھتے ہیں۔