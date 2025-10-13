صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طالبان نے سابق افغان وزیراعظم گلبدین حکمت یار کو بیرون ملک جانے سے روک دیا

  • دنیا میرے آگے
طالبان نے سابق افغان وزیراعظم گلبدین حکمت یار کو بیرون ملک جانے سے روک دیا

کابل(آن لائن )افغان طالبان حکومت نے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار کو بیرون ملک جانے سے روک دیا۔۔۔

افغانستان کے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار کے بیٹے حبیب الرحمان نے اپنے والد کو طالبان حکومت کی جانب سے بیرون ملک سفر سے روکے جانے کی تصدیق کی۔حبیب الرحمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ طالبان حکومت نہ صرف گلبدین حکمت یار کی عوام سے ملاقاتوں پر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں بلکہ ان ملاقاتوں سے خوفزدہ بھی ہیں اور انہیں خطرناک سمجھتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak