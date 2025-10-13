وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف ورلڈ بینک اجلاسوں میں شرکت کیلئے واشنگٹن پہنچ گئے
واشنگٹن (نیوزایجنسیاں) وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے ۔۔۔
واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے کے سینئر افسران نے وزیر خزانہ اور ان کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔اپنے دورہ امریکہ کے دوران وزیر خزانہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے پلینری اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے ۔ وہ عالمی مالیاتی اداروں کے اعلیٰ حکام بشمول آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن (IFC) اور ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی کے ساتھ اہم ملاقاتیں کریں گے ۔محمد اورنگزیب کی عالمی بینک کے صدر اجے بنگا سے بالمشافہ ملاقات طے ہے جبکہ وہ اجے بنگ کی خصوصی دعوت پر دیے گئے عشائیے میں بھی شرکت کریں گے ۔