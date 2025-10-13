صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف ورلڈ بینک اجلاسوں میں شرکت کیلئے واشنگٹن پہنچ گئے

  • دنیا میرے آگے
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف ورلڈ بینک اجلاسوں میں شرکت کیلئے واشنگٹن پہنچ گئے

واشنگٹن (نیوزایجنسیاں) وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے ۔۔۔

واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے کے سینئر افسران نے وزیر خزانہ اور ان کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔اپنے دورہ امریکہ کے دوران وزیر خزانہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے پلینری اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے ۔ وہ عالمی مالیاتی اداروں کے اعلیٰ حکام بشمول آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن (IFC) اور ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی کے ساتھ اہم ملاقاتیں کریں گے ۔محمد اورنگزیب کی عالمی بینک کے صدر اجے بنگا سے بالمشافہ ملاقات طے ہے جبکہ وہ اجے بنگ کی خصوصی دعوت پر دیے گئے عشائیے میں بھی شرکت کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak