حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر پر بھارت و افغانستان کا بیان مسترد کر دیا

سرینگر (اے پی پی )کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت و افغان وزرائے خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق بیان کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دے کر مسترد کر دیا۔۔۔

 ترجمان عبدالرشید منہاس نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ انسانی حقوق کی پامالی اور آبادی کے تناسب میں تبدیلی پر بھارت سے بازپرس کرے ۔ کشمیری پنڈت سندیپ ماوا نے انکشاف کیا کہ بھارتی فورسز انعامات کے بدلے بے گناہوں کو مار کر جعلی مقابلے دکھاتی ہیں۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ کشمیریوں کی زمینیں غیر ریاستی افراد کو دی جا رہی ہیں۔

 

