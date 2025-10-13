صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیسکو میں غلط خبروں کے حوالے سے پاکستانی تجاویز منظور

  • دنیا میرے آگے
یونیسکو میں غلط خبروں کے حوالے سے پاکستانی تجاویز منظور

مصنوعی ذہانت جیسی نئی ٹیکنالوجیز ، نئے چیلنجز کھڑے کر رہی ہیں:یونیسکو

جنیوا(آن لائن)یونیسکو نے گمراہ کن معلومات اور نفرت انگیز مواد کے حوالے سے پاکستانی تجاویز منظور کرلیں۔یونیسکو نے غلط معلومات کے انسداد کیلئے آزادیِ اظہار رائےکے تحفظ اور ڈیجیٹل دور میں معلومات کی سچائی کو یقینی بنانے کیلئے پاکستانی تجاویز کو منظور کر لیا ۔ پاکستانی مستقل مندوب ممتاز زہرہ بلوچ نے پیرس میں ہونے والے یونیسکو کے 222 اجلاس میں تجاویز پیش کیں۔یونیسکو ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ مصنوعی ذہانت جیسی نئی ٹیکنالوجیز نئے چیلنجز کھڑے کر رہی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak