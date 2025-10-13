یونیسکو میں غلط خبروں کے حوالے سے پاکستانی تجاویز منظور
مصنوعی ذہانت جیسی نئی ٹیکنالوجیز ، نئے چیلنجز کھڑے کر رہی ہیں:یونیسکو
جنیوا(آن لائن)یونیسکو نے گمراہ کن معلومات اور نفرت انگیز مواد کے حوالے سے پاکستانی تجاویز منظور کرلیں۔یونیسکو نے غلط معلومات کے انسداد کیلئے آزادیِ اظہار رائےکے تحفظ اور ڈیجیٹل دور میں معلومات کی سچائی کو یقینی بنانے کیلئے پاکستانی تجاویز کو منظور کر لیا ۔ پاکستانی مستقل مندوب ممتاز زہرہ بلوچ نے پیرس میں ہونے والے یونیسکو کے 222 اجلاس میں تجاویز پیش کیں۔یونیسکو ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ مصنوعی ذہانت جیسی نئی ٹیکنالوجیز نئے چیلنجز کھڑے کر رہی ہیں۔