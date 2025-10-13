حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ آج ہو گا
20یرغمالی، 2ہزار فلسطینی رہا ہونگے ،لبنان پر ڈرون حملہ،یو این اہلکار زخمی ٹرمپ انتظامیہ خطے میں استحکام کیلئے ہر ممکن دباؤ ڈالے گی:امریکی نائب صدر
غزہ،یروشلم(اے ایف پی) حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ آج ہو گا، اسرائیلی حکومت نے کہا غزہ میں قید 20 زندہ یرغمالیوں کو پیر کی صبح ایک ہی وقت پر رہا کر دیا جائے گا۔بدلے میں 2ہزار فلسطینی قیدیوں کو رہائی ملے گی ،حماس نے غزہمیں جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی قیدیوں کے بدلے رہائی پانے والے فلسطینیوں کی فہرست میں سات سینئر رہنماؤں کو شامل کرنے پر زور دیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق ان رہنماؤں میں معروف فلسطینی قائد مروان برغوثی، احمد سعدات، ابراہیم حامد اور عباس السید شامل ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ٹرمپ انتظامیہ خطے میں استحکام کے لیے ہر ممکن دباؤ ڈالے گی۔ وینس نے بتایا کہ 200 امریکی فوجی اسرائیل میں تعینات کیے جا رہے ہیں تاکہ جنگ بندی کی نگرانی کریں، مگر ان کا کوئی لڑائی کا کردار نہیں ہوگا اور نہ ہی فلسطینی علاقوں میں تعیناتی کا ارادہ ہے ۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ یہ فوجی امن قائم رکھنے اور حماس کی جانب سے حملوں کو روکنے میں مدد کریں گے ۔جنوبی لبنان میں اقوامِ متحدہ کے ایک اہلکار کو اسرائیلی ڈرون سے پھینکے گئے دستی بم کے دھماکے میں زخم آئے ہیں ۔