صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ آج ہو گا

  • دنیا میرے آگے
حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ آج ہو گا

20یرغمالی، 2ہزار فلسطینی رہا ہونگے ،لبنان پر ڈرون حملہ،یو این اہلکار زخمی ٹرمپ انتظامیہ خطے میں استحکام کیلئے ہر ممکن دباؤ ڈالے گی:امریکی نائب صدر

غزہ،یروشلم(اے ایف پی) حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ آج ہو گا، اسرائیلی حکومت نے کہا غزہ میں قید 20 زندہ یرغمالیوں کو پیر کی صبح ایک ہی وقت پر رہا کر دیا جائے گا۔بدلے میں 2ہزار فلسطینی قیدیوں کو رہائی ملے گی ،حماس نے غزہمیں جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی قیدیوں کے بدلے رہائی پانے والے فلسطینیوں کی فہرست میں سات سینئر رہنماؤں کو شامل کرنے پر زور دیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق ان رہنماؤں میں معروف فلسطینی قائد مروان برغوثی، احمد سعدات، ابراہیم حامد اور عباس السید شامل ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ٹرمپ انتظامیہ خطے میں استحکام کے لیے ہر ممکن دباؤ ڈالے گی۔ وینس نے بتایا کہ 200 امریکی فوجی اسرائیل میں تعینات کیے جا رہے ہیں تاکہ جنگ بندی کی نگرانی کریں، مگر ان کا کوئی لڑائی کا کردار نہیں ہوگا اور نہ ہی فلسطینی علاقوں میں تعیناتی کا ارادہ ہے ۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ یہ فوجی امن قائم رکھنے اور حماس کی جانب سے حملوں کو روکنے میں مدد کریں گے ۔جنوبی لبنان میں اقوامِ متحدہ کے ایک اہلکار کو اسرائیلی ڈرون سے پھینکے گئے دستی بم کے دھماکے میں زخم آئے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak