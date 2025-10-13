غزہ میں حماس اور دغمش قبیلے کے درمیان جھڑپیں، 27 ہلاک
غزہ سٹی(دنیا مانیٹرنگ)غزہ میں حماس فورسز اور دغمش قبیلے کے جنگجوؤں میں شدید جھڑپوں کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک ہو گئے ، جن میں حماس کے آٹھ اہلکار اور دغمش قبیلے کے 19 افراد شامل ہیں۔۔۔
تصادم تل الحوا میں اس وقت شروع ہوا جب حماس کے 300 جنگجوؤں نے ایک عمارت پر دھاوا بولا۔ شہریوں کا کہناہے کہ شہری اسرائیلی فوج سے نہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے ۔ حماس نے کہا کہ نظم و ضبط بحال کیا جا رہا ہے ، دغمش قبیلے نے حماس پر طاقت کے ناجائز استعمال کا الزام عائد کیا ہے ۔