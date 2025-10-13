بنگلہ دیش :شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ کے احتجاجی مظا ہرے ، 800گرفتار
ڈھاکہ(اے ایف پی)بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ کے احتجاجی مظا ہرے جاری ہیں ، پولیس نے 800 مظاہرین کو گرفتار کر لیا ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کی سابق بڑی سیاسی جماعت عوامی لیگ کو گزشتہ سال شیخ حسینہ کی برطرفی کے بعد ممنوع قرار دیا تھا۔۔۔
شیخ حسینہ کی سماجی رابطوں پر مزاحمت کے پیغامات کے بعد پارٹی کے حمایتی احتجاج کر رہے ہیں۔ ڈھاکہ میں پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا ۔واضح رہے آئندہ سال فروری میں انتخابات متوقع ہیں جن میں عوامی لیگ حصہ نہیں لے سکے گی۔