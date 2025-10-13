سوشل میڈیا پر کو ویڈ ویکسین سے کینسر کا دعویٰ غلط :ماہرین
سیول(آئی این پی)جنوبی کوریا میں کی گئی حالیہ تحقیق کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کوویڈ19 ویکسین کینسر کا سبب بنتی ہے ، ماہرین نے اس دعوے کو مسترد کر تے ہوئے کہا 26 ستمبر کو شائع تحقیق کو سوشل میڈیا پر غلط انداز میں پیش کیا گیا۔۔۔
ایکس پر وائرل دعوئوں میں کہا گیا کہ ویکسین سے کینسر کے خطرے میں 27 فیصد اضافہ ہوا، تاہم ماہرین کے مطابق تحقیق میں صرف اعدادی تعلق ظاہر ہوا تھا جو کسی سبب کو ثابت نہیں کرتا۔الجزیرہ فیکٹ چیک، بی ایم جے اور نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ سمیت عالمی اداروں نے واضح کیا ہے کہ کو ویڈ ویکسین اور کینسر کے درمیان کوئی سائنسی ربط موجود نہیں۔ ایم آر این اے ویکسینز خلیوں میں داخل نہیں ہوتیں، اس لیے کینسر کا سبب نہیں بن سکتیں۔