ترکی اور عراق کی مخالفت ،نیتن یاہو مصر نہ گئے
طیب اردوان کا طیارہ بحر احمر کے اوپر چکر لگاتا رہا ،تصدیق ہونے پر لینڈ کیا اگر نیتن یاہو شریک ہوتے تو ہماری ٹیم اجلاس کا بائیکاٹ کرتی:عراقی وزیر اعظم
استنبول (اے ایف پی) ترکی اور عراق کی سخت مخالفت پر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو غزہ امن کانفرنس میں شرکت آخری لمحے منسوخ کرنا پڑی ۔ترکی کے ایک سفارتی ذریعے نے ، نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر، اے ایف پی کو بتایا کہ:"صدر رجب طیب اردوان کی پہل اور ترکی کی سفارتی کوششوں دیگر رہنماؤں کی حمایت کے ساتھ - کے نتیجے میں نیتن یاہو نے مصر میں اجلاس میں شرکت نہیں کی۔" اس سے قبل مصری صدارتی دفتر نے نیتن یاہو کی شرکت کی تصدیق کی تھی، تاہم تقریباً 40 منٹ بعد اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے بیان جاری کیا کہ وہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے ۔بیان میں کہا گیا کہ اگرچہ نیتن یاہو کو صدر ٹرمپ نے مدعو کیا تھا، مگر وہ "وقت کے مسئلے " کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکیں گے ، کیونکہ اجلاس یہودی مذہبی تہوار سمحات توراہ کے آغاز کے ساتھ متصادم ہے ۔ترک میڈیا کے مطابق، صدر اردوان کو نیتن یاہو کی ممکنہ شرکت کی اطلاع اس وقت ملی جب وہ شرم الشیخ کے لیے فضائی سفر میں تھے ۔ ان کا طیارہ بحرِ احمر کے اوپر چکر لگاتا رہا اور اس وقت تک زمین پر نہیں اترا جب تک نیتن یاہو کی عدم شرکت کی تصدیق نہیں ہو گئی۔دوسری جانب، عراقی وزیراعظم محمد شیاع السودانی کے مشیر علی الموسوی نے اے ایف پی کو بتایا کہ اگر نیتن یاہو شریک ہوتے تو عراق کی نمائندہ ٹیم اجلاس کا بائیکاٹ کرتی۔انہوں نے کہا کہ بعد ازاں مصری حکومت نے نیتن یاہو کو اطلاع دی کہ "انہیں خوش آمدید نہیں کہا جا سکتا"، جس کے نتیجے میں ان کی شرکت منسوخ کر دی گئی۔