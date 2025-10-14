پاکستان ، افغانستان کے مابین جھڑپوں پر گہری تشویش:چین
دونوں ممالک چینی شہریوں ،سرمایہ کاری کے تحفظ کو یقینی بنائیں:وزارت خارجہ کالعدم ٹی ٹی پی دہشتگردوں نے افغان سرزمین پر پناہ لی ہوئی ہے :قطری میڈیا
بیجنگ،دوحا(دنیا مانیٹرنگ،آئی این پی)چینی وزارتِ خارجہ کے ترجمان لنجیان نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ جھڑپوں پر گہری تشویش ہے ،دونوں ممالک چینی شہریوں اور خطے میں موجود اس کی سرمایہ کاری کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران کہا چین پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو بہتر اور ترقی یافتہ بنانے میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے ۔انہوں نے کہا بیجنگ کو امید ہے کہ کابل اور اسلام آباد تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں گے ، اور ایک دوسرے کے تحفظات کو بات چیت اور مشاورت کے ذریعے مناسب طور پر حل کریں گے تاکہ تنازع میں اضافہ نہ ہو۔دوسری جانب الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں نے افغان سرزمین پر پناہ لی ہوئی ہے ، افغانستان کی عبوری حکومت کواپنی پالیسیوں پرنظرثانی کرنی چاہیے ، قطری میڈیا نے بتایا کہ عالمی سطح پر افغان عبوری حکومت پر اعتماد کا فقدان بڑھتا جارہا ہے ۔طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد پاکستان نے کالعدم ٹی ٹی پی کیخلاف کارروائی کی امید کا اظہار کیا تھا، عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہوگا کالعدم ٹی ٹی پی کیساتھ ہیں یا پاکستان کا ساتھ چاہیے ۔ افغان طالبان کی واپسی کے بعد پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا، کوششوں کے باوجود پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی نہیں آسکی۔سابق سفیر آصف درانی نے کہا کہ افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کیخلاف عملی اقدامات نہیں کرتے ، افغان طالبان کو سمجھنا ہوگا کہ اب وہ مزاحمتی نہیں بلکہ حکومتی کردار میں ہیں، کوئی بھی ملک اپنی سرزمین کیخلاف افغان مٹی کے استعمال کوبرداشت نہیں کریگا۔