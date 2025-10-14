پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کا سنا ہے ، واپس جا کر دیکھوں گا ،میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل عاصم منیر یہاں موجود نہیں:ٹرمپ
واشنگٹن،شرم الشیخ(مانیٹرنگ ڈیسک،نیوز ایجنسیاں )امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے انہوں نے سنا ہے اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔۔۔
امریکا سے اسرائیل جاتے ہوئے ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا میں اس معاملے کو واپس جاکر دیکھوں گا۔صدر ٹرمپ نے کہا وہ جنگیں ختم کرنے میں ماہر ہیں اور اس بار بھی ایک اور کوشش کریں گے ۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی ٹیرف کی مدد سے روکی تھی۔ ٹرمپ نے کہا یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے انہوں نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی گفتگو میں نوبل انعام کا ذکر کرتے ہوئے کہا ان کا مقصد انعام حاصل کرنا نہیں بلکہ لوگوں کی زندگیاں بچانا ہے ۔اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شرم الشیخ میں پریس کانفرنس میں آرمی چیف عاصم منیر کو ‘فیورٹ فیلڈ مارشل’ قرار دیا۔امریکی صدنے کہا میں وزیراعظم شہباز شریف اور یہ کہوں گا کہ میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو کہ یہاں موجود نہیں ہیں کا شکریہ ادا کرتاہوں۔ معاہدے کے لیے سب کا شکر گزار ہوں۔ٹرمپ کا کہنا تھا خواہش ہے پاکستان اور بھارت بہترین ہمسائے بن کر رہیں، امریکا میں موجود میری ٹیم نے بھی امن عمل میں اہم خدمات انجام دیں۔