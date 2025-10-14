صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی پارلیمنٹ میں ٹرمپ کی تقریر ،2ارکان کا احتجاج

اسرائیلی پارلیمنٹ میں ٹرمپ کی تقریر ،2ارکان کا احتجاج

عوفر کساف ،ایمن عودہ کے ’’فلسطین تسلیم کرو‘‘کے نعرے ، ایوان سے نکال دیا خطے میں امن فلسطینی ریاست کے قیام سے ہی ممکن :ارکان پارلیمنٹ کاوضاحتی بیان

یروشلم(اے ایف پی) امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی پارلیمنٹ (کنیسٹ) میں تقریر کے دوران دو قانون سازوں کو احتجاج کے باعث ایوان سے باہر نکال دیا گیا۔ عوفر کساف نے "فلسطین کو تسلیم کرو" کا نعرہ لگا کر کاغذ دکھایا، سپیکر کے حکم پر کنیسٹ عملے نے فوری طور پر ان کو ایوان سے باہر نکال دیا ۔ ان کے حلیف ایمن عودہ کو بھی اسی دوران پارلیمنٹ سے نکالا گیا۔ٹرپ کی تقریر سے قبل عودہ نے ایکس پر لکھا تھا کہ ایوان میں منافقت کی حد ہو گئی ہے ۔ نیتن یاہو اور اس کی حکومت کو انسانیت کے خلاف جرائم اور فلسطینیوں کے خون سے بری نہیں کیا جا سکتا۔اسرائیلی رکن پارلیمنٹ عوفر کساف نے ٹرمپ کے خطاب کے دوران احتجاج پر وضاحتی بیان میں کہا کہ میں اور میرے دوست نے ‘‘فلسطین کو تسلیم کرو’’ کا پیغام لہرایا تھا، خطے میں امن اسرائیل کے شانہ بشانہ فلسطینی ریاست کے قیام سے ہی ممکن ہے ۔خیال رہے 60 سالہ عوفر کساف یہودی نژاد سیاست دان ہیں۔ وہ خود کو امن، مساوات اور اسرائیلی قبضے کے خاتمے کا حامی قرار دیتے ہیں۔

