  • دنیا میرے آگے
اسحاق ڈار کی امریکا،ترکیہ،مصر کے وزرا خارجہ اور صدر محمود عباس سے ملاقاتیں

شرم الشیخ (اے پی پی)نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے غزہ امن سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ترکیہ کے وزیر خارجہ ہکان فیدان کے ساتھ ملاقاتیں کیں۔۔۔

 ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے پیر کو جاری بیان کے مطابق نائب وزیراعظم نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کے مشترکہ ہدف کی طرف پیشرفت اور جنگ بندی میں معاونت پر امریکا اور ترکیہ کے کردار کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے مسئلۂ فلسطین اور اہلِ غزہ کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی، محصورین تک رسائی اور سیز فائر کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ۔

 

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
