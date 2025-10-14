اسرائیلی سپیکر نے ٹرمپ کو سائرس اعظم سے تشبیہ دیدی
تل ابیب ( دنیا مانیٹرنگ ) اسرائیلی پارلیمان (کنیسٹ) کے سپیکر نے امریکی صدر ٹرمپ کی غیر معمولی حمایت کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو مزید ٹرمپ جیسے رہنماؤں کی ضرورت ہے۔۔۔
کنیسٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سپیکر نے کہا ماضی میں بھی کئی امریکی صدور نے اسرائیل کی حمایت کی، لیکن یہودیت کی تاریخ کے ایک عظیم دور کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہمیں اس کی مثال ڈھونڈنے کے لیے ڈھائی ہزار سال پیچھے جانا پڑے گا - سائرس اعظم کے دور تک۔انہوں نے کہاصدر ٹرمپ ہزاروں سال بعد بھی یہودی قوم آپ کو یاد رکھے گی، کیونکہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو یاد رکھتی ہے ۔واضح رہے سائرس اعظم چھٹی صدی قبل مسیح میں فارس (ایران) کا بادشاہ تھا، جس نے بابل کی سلطنت کو فتح کیا۔ سائرس نے یہودیوں کو بابل کی قید سے آزاد کیا اور انہیں یروشلم واپس جانے اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔اس وجہ سے یہودی روایت میں سائرس کو نجات دہندہ بادشاہ کہا گیا حالانکہ وہ یہودی نہیں تھا۔