صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی سپیکر نے ٹرمپ کو سائرس اعظم سے تشبیہ دیدی

  • دنیا میرے آگے
اسرائیلی سپیکر نے ٹرمپ کو سائرس اعظم سے تشبیہ دیدی

تل ابیب ( دنیا مانیٹرنگ ) اسرائیلی پارلیمان (کنیسٹ) کے سپیکر نے امریکی صدر ٹرمپ کی غیر معمولی حمایت کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو مزید ٹرمپ جیسے رہنماؤں کی ضرورت ہے۔۔۔

کنیسٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سپیکر نے کہا ماضی میں بھی کئی امریکی صدور نے اسرائیل کی حمایت کی، لیکن یہودیت کی تاریخ کے ایک عظیم دور کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہمیں اس کی مثال ڈھونڈنے کے لیے ڈھائی ہزار سال پیچھے جانا پڑے گا - سائرس اعظم کے دور تک۔انہوں نے کہاصدر ٹرمپ ہزاروں سال بعد بھی یہودی قوم آپ کو یاد رکھے گی، کیونکہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو یاد رکھتی ہے ۔واضح رہے سائرس اعظم چھٹی صدی قبل مسیح میں فارس (ایران) کا بادشاہ تھا، جس نے بابل کی سلطنت کو فتح کیا۔ سائرس نے یہودیوں کو بابل کی قید سے آزاد کیا اور انہیں یروشلم واپس جانے اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔اس وجہ سے یہودی روایت میں سائرس کو نجات دہندہ بادشاہ کہا گیا حالانکہ وہ یہودی نہیں تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

لاہور ٹیسٹ : جنوبی افریقہ کے 6 وکٹ پر216 رنز ، 162 رنز کا خسارہ

دہلی ٹیسٹ: بھارت کو ویسٹ انڈیز کیخلاف فتح کیلئے 58 رنز درکار

غزہ میں جارحیت:انڈونیشیا کا اسرائیلی کھلاڑیوں کو ویزا دینے سے انکار

امریکی کھلاڑی کوکو گف ووہان اوپن ٹینس کے فاتح

ڈیرن سیمی ویسٹ انڈیز کی ٹیسٹ ٹیم کے کوچ بھی بن گئے

راشد خان نے وسیم اکرم اور ثقلین مشتاق کا ریکارڈ برابر کردیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak