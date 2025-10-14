صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشیات کا نوبیل انعام امریکا فرانس کینیڈا کے 3ماہرین کو مل گیا

سٹاک ہوم (اے ایف پی)رواں سال کا نوبیل انعام برائے معاشیات امریکا، فرانس اور کینیڈا کے تین ماہرین کو مشترکہ طور پر دیا گیا ہے ۔ سوئیڈن کی رائل سوئیڈش اکیڈمی آف سائنس کے اعلان کے مطابق اسرائیلی نژاد امریکی جوئیل موکیر۔۔۔

 فرانسیسی فلیپ ایگیون اور کینیڈین پیٹر ہویٹ کو ٹیکنالوجی کے ذریعے پائیدار معاشی ترقی سے متعلق تحقیق پر انعام دیا گیا۔ موکیر نے تاریخی حوالوں سے مسلسل ترقی کی وجوہات کو اجاگر کیا، جبکہ ایگیون اور ہویٹ نے "تخلیقی تباہی"کے نظرئیے پر کام کیا۔ انعام میں ڈپلومہ، طلائی تمغہ اور 12لاکھ ڈالر کی رقم شامل ہے ۔

