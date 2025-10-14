رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کا اذیت ناک حالات کا انکشاف
غزہ (دنیا مانیٹرنگ)اسرائیلی جیلوں سے گزشتہ روز رہا ہونے والے متعدد فلسطینی قیدیوں نے قید کے دوران جسمانی و ذہنی تشدد، بدسلوکی اور غیر انسانی سلوک کے الزامات عائد کیے۔۔۔
قیدیوں نے بتایا کہ دورانِ حراست انہیں بجلی کے جھٹکے دئیے گئے ، خوراک محدود اور طبی سہولیات سے محروم رکھا گیا۔ بعض نے دعویٰ کیا کہ قید کے دوران اعضا ضائع ہوگئے یا شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے ۔ قیدی ابراہیم الشویش نے بتایا کہ انہیں ٹھنڈے فرش پر عریاں حالت میں رکھا گیا جبکہ ایک اور قیدی ثابت ابو خضر نے کہا کہ طبی امداد نہ ملنے کے باعث ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ قیدیوں نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان بیانات کو قابل توجہ قرار دیتے ہوئے فوری کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔