جنریشن زی کی دوسری کامیابی ، مڈغا سکر کے صدر ملک سے فرار
پانی اور بجلی کی قلت کیخلاف شروع ہونیوالے مظاہرے عوامی بغاوت میں تبدیل فوج کے کچھ یونٹ بغاوت کرتے ہوئے مظاہرین کیساتھ جاملے تھے :اپوزیشن رہنما
اینٹاناناریوو (رائٹرز)مڈغاسکر کے صدر ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے ۔ یہ نیپال کے بعد دوسرا موقع ہے کہ جنریشن زی (Gen Z)نے کسی حکومت کو گرا دیا ہے ۔پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے رہنما سِتِنی راندریانا سولونیا ئیکو نے رائٹرز کو بتایا کہ فوج کے کچھ یونٹ بغاوت کرتے ہوئے مظاہرین کے ساتھ جاملے تھے ۔ایک فوجی ذریعے نے رائٹرز کو بتایا کہ راجویلینا اتوار کو ایک فرانسیسی فوجی طیارے کے ذریعے ملک سے روانہ ہوئے ۔مظاہرے 25 ستمبر کو پانی اور بجلی کی قلت کے خلاف شروع ہوئے تھے ، لیکن جلد ہی بدعنوانی، خراب حکمرانی اور بنیادی سہولیات کی کمی کے خلاف عوامی بغاوت میں تبدیل ہو گئے ۔