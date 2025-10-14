ریاض میں فالکن میلہ سات لاکھ افراد کی شرکت
ریاض(دنیا مانیٹرنگ)سعودی دارالحکومت ریاض میں فالکن اینڈ ہنٹنگ انٹرنیشنل نمائش اختتام پذیر ہو گئی، جس میں دنیا بھر سے سات لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔۔۔۔
دس روزہ نمائش میں 47 ممالک کے 1400 سے زائد باز فروش اور تاجر شریک ہوئے ، جنہوں نے 1لاکھ90ہزار لاکھ مربع میٹر پر سٹالز لگائے ۔ بازوں کی نمائش، اسلحہ گیلری، مہم جوئی، ورثے ، فنون اور ثقافت سے بھرپور پروگرام عوام کی توجہ کا مرکز بنے ۔ تقریب کو سوشل میڈیا پر کروڑوں افراد نے فالو کیا جبکہ بین الاقوامی میڈیا نے بھی بھرپور کوریج دی۔