صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریاض میں فالکن میلہ سات لاکھ افراد کی شرکت

  • دنیا میرے آگے
ریاض میں فالکن میلہ سات لاکھ افراد کی شرکت

ریاض(دنیا مانیٹرنگ)سعودی دارالحکومت ریاض میں فالکن اینڈ ہنٹنگ انٹرنیشنل نمائش اختتام پذیر ہو گئی، جس میں دنیا بھر سے سات لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔۔۔۔

دس روزہ نمائش میں 47 ممالک کے 1400 سے زائد باز فروش اور تاجر شریک ہوئے ، جنہوں نے 1لاکھ90ہزار لاکھ مربع میٹر پر سٹالز لگائے ۔ بازوں کی نمائش، اسلحہ گیلری، مہم جوئی، ورثے ، فنون اور ثقافت سے بھرپور پروگرام عوام کی توجہ  کا مرکز بنے ۔ تقریب کو سوشل میڈیا پر کروڑوں افراد نے فالو کیا جبکہ بین الاقوامی میڈیا نے بھی بھرپور کوریج دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ ،باٹا پور میں ایک ڈاکو ہلاک

غالب مارکیٹ سمیت مختلف علاقوں میں لاکھوں کے ڈاکے

پشاور:شوہر نے بیوی ،2بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی

نوسرباز عورتوں نے شاپنگ کرتی فیملی کو ہاتھ کی صفائی دکھا دی

اوباش 20 سالہ شادی شدہ لڑکی سے زیادتی کر کے فرار

پر تشدد واقعات کے دوران 3خواتین سمیت 4افراد زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak