پاکستان اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب
واشنگٹن (دنیا نیوز)پاکستان 2026 تا 2028 اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہو گیا۔سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کو کونسل کے لیے بھاری اکثریت سے ووٹ ملے۔۔۔
، یہ انتخاب انسانی حقوق کے فروغ میں پاکستان کے کردار کا اعتراف ہے ۔اسحاق ڈار نے کہا پاکستان تمام رکن ممالک کی حمایت پر اظہار تشکر کرتا ہے ۔نائب وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے لیے کام جاری رکھے گا۔وزیراعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں نئے رکن کے طور پر پاکستان کی شمولیت پر اظہار مسرت کیا۔