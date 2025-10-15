ٹرمپ کو ٹائم میگزین کی تصویر پر غصہ
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگرچہ ٹائم میگزین نے ان کی مشرقِ وسطیٰ میں امن کوششوں پر ایک ‘‘اچھی رپورٹ’’ شائع کی ہے۔۔۔
، لیکن اس کے ساتھ لگائی گئی تصویر ‘‘تاریخ کی بدترین تصویر’’ہے ، جس میں ان کے بال ‘‘غائب’’ کر دئیے گئے ہیں۔ ٹائم میگزین کی جانب سے پوسٹ کی گئی تصویر نچلے زاویے (low angle) سے لی گئی ہے ، جس میں صدر کے گلے اور گردن کی جلد نمایاں ہے اور ان کے بالوں پر پیچھے سے روشنی پڑ رہی ہے ۔میگزین نے یہ تصویر پیر کے روز X (سابقہ ٹوئٹر) پر پوسٹ کی تھی۔