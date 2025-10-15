صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کو ٹائم میگزین کی تصویر پر غصہ

  • دنیا میرے آگے
ٹرمپ کو ٹائم میگزین کی تصویر پر غصہ

واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگرچہ ٹائم میگزین نے ان کی مشرقِ وسطیٰ میں امن کوششوں پر ایک ‘‘اچھی رپورٹ’’ شائع کی ہے۔۔۔

، لیکن اس کے ساتھ لگائی گئی تصویر ‘‘تاریخ کی بدترین تصویر’’ہے ، جس میں ان کے بال ‘‘غائب’’ کر دئیے گئے ہیں۔ ٹائم میگزین کی جانب سے پوسٹ کی گئی تصویر نچلے زاویے (low angle) سے لی گئی ہے ، جس میں صدر کے گلے اور گردن کی جلد نمایاں ہے اور ان کے بالوں پر پیچھے سے روشنی پڑ رہی ہے ۔میگزین نے یہ تصویر پیر کے روز X (سابقہ ٹوئٹر) پر پوسٹ کی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak