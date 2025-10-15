صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • دنیا میرے آگے
مجھے اسرائیلی فوجیوں نے کہا ہم نے تمہارے بچوں کو ماردیا

غزہ(آئی این پی)اسرائیلی جیل میں 20 ماہ قید کے بعد رہا ہونے والے غزہ کے فوٹو جرنلسٹ شادی ابو سیدو نے کہا اسرائیلی قید خانوں میں ناقابل بیان تشدد، بھوک اور نفسیاتی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔۔۔

جیل میں اسرائیلی فوجیوں نے انہیں بتایا کہ ہم نے تمہارے بچوں کو مار دیاہے ، غزہ ختم ہو گیا ۔غزہ پہنچنے پر خبر ملی کہ بچے اور خاندان کے دیگر افراد خیریت سے ہیں۔انہوں نے کہا میں بھوکا ہی جیل میں گیا اور بھوکا ہی جیل سے رہا ہوا۔ رہائی کے بعد ابو سیدو نے کہا یہ وہ غزہ نہیں رہا جسے میں جانتا تھا۔

 

 

