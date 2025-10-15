صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی 2 نوجوان جعلی مقابلے میں شہید

  • دنیا میرے آگے
بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی 2 نوجوان جعلی مقابلے میں شہید

سرینگر(اے پی پی)مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی ریاستی دہشتگردی جاری ہے ، ضلع کپواڑہ کے علاقے مژھل میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران دو کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔۔۔

ادھر بھارتی فورسز نے شوپیاں اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں جماعت اسلامی کے کارکنوں اور حریت رہنماؤں کی رہائش گاہوں پر چھاپے مارے اور تلاشی لی۔ قابض فورسز نے جائیدادوں کے کاغذات، بینک دستاویزات اور تاریخی لٹریچر ضبط کرلیا ، مکینوں سے کئی گھنٹے تک پوچھ گچھ کی اور انہیں ہراساں کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak