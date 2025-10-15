بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی 2 نوجوان جعلی مقابلے میں شہید
سرینگر(اے پی پی)مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی ریاستی دہشتگردی جاری ہے ، ضلع کپواڑہ کے علاقے مژھل میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران دو کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔۔۔
ادھر بھارتی فورسز نے شوپیاں اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں جماعت اسلامی کے کارکنوں اور حریت رہنماؤں کی رہائش گاہوں پر چھاپے مارے اور تلاشی لی۔ قابض فورسز نے جائیدادوں کے کاغذات، بینک دستاویزات اور تاریخی لٹریچر ضبط کرلیا ، مکینوں سے کئی گھنٹے تک پوچھ گچھ کی اور انہیں ہراساں کیا۔