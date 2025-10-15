صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مڈغاسکر :فوج نے اقتدار سنبھال لیا، صدر راجولینا معزول

  • دنیا میرے آگے
انتاناناریوو(اے ایف پی)مڈ غاسکر میں بااثر فوجی یونٹ (کپسٹ) نے منگل کو حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے اقتدار سنبھالنے کا اعلان کر دیا۔۔۔

صدر راجولینا کے خلاف پارلیمنٹ نے 130 ووٹوں سے مواخذے کی قرارداد منظور کر لی۔فوجی یونٹ کے سربراہ کرنل مائیکل نے کہا ایک عبوری کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو صدارتی اختیارات سنبھالے گی، چند روز میں سول حکومت قائم کی جائے گی۔معزول صدر راجولینا نے قوم سے خطاب میں کہا وہ اپنی جان کے تحفظ کیلئے محفوظ مقام پر ہیں اور اقتدار سے دستبردار نہیں ہوں گے ۔

 

