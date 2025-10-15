بھارت میں تیار کردہ کھانسی کے 3 شربت جان لیوا :عالمی ادارہ صحت
نئی دہلی(دنیا مانیٹرنگ)عالمی ادارہ صحت نے بھارت میں تیار کردہ تین کھانسی کے شربتوں کو آلودہ اور جان لیوا قرار دیتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا۔۔۔
ادارے کے مطابق متاثرہ شربتوں میں زہریلا کیمیکل ڈائی تھیلین گلائیکول مقررہ حد سے 500 گنا زیادہ پایا گیا۔ یہ شربت مدھیہ پردیش میں بچوں کو دئیے گئے ، جہاں پانچ سال سے کم عمر بچے ہلاک ہو چکے ۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ یہ دوا بیرونِ ملک نہیں بھیجی گئی، تاہم ڈبلیو ایچ او نے تمام ممالک سے ان دواؤں کی نشاندہی اور رپورٹنگ کی اپیل کی ہے ۔