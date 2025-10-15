صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوگل کا بھارت میں 15ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، بڑا اے آئی ہب بنانے کا اعلان

گوگل کا بھارت میں 15ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، بڑا اے آئی ہب بنانے کا اعلان

نئی دہلی(اے ایف پی)گوگل نے بھارت میں اگلے پانچ سالوں میں 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔۔۔

۔ کمپنی نے جنوبی بھارتی شہر وشاکھاپٹنم میں بڑا ڈیٹا سنٹر اور مصنوعی ذہانت کا مرکز قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے ۔ گوگل کلاؤڈ کے سی ای او تھامس کوریان نے کہا کہ یہ امریکا کے باہر سب سے بڑا اے آئی ہب ہوگا۔واضح رہے بھارت میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 90کروڑ سے زیادہ ہے ، جس کی وجہ سے اے آئی کی طلب بڑھ رہی ہے ۔ بھارتی حکومت اور آندھرا پردیش کے حکام نے سرمایہ کاری کو خوش آئند قرار دیا ۔ 

 

