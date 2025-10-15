گوگل کا بھارت میں 15ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، بڑا اے آئی ہب بنانے کا اعلان
نئی دہلی(اے ایف پی)گوگل نے بھارت میں اگلے پانچ سالوں میں 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔۔۔
۔ کمپنی نے جنوبی بھارتی شہر وشاکھاپٹنم میں بڑا ڈیٹا سنٹر اور مصنوعی ذہانت کا مرکز قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے ۔ گوگل کلاؤڈ کے سی ای او تھامس کوریان نے کہا کہ یہ امریکا کے باہر سب سے بڑا اے آئی ہب ہوگا۔واضح رہے بھارت میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 90کروڑ سے زیادہ ہے ، جس کی وجہ سے اے آئی کی طلب بڑھ رہی ہے ۔ بھارتی حکومت اور آندھرا پردیش کے حکام نے سرمایہ کاری کو خوش آئند قرار دیا ۔