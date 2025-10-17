ٹرمپ پیوٹن کی اڑھائی گھنٹے ٹیلی فونک گفتگو ،ملاقات پر اتفاق
یوکرین جنگ بندی پر تبادلہ خیال،پیوٹن کی غزہ سیز فائر پر ٹرمپ کو مبارکباد بائیڈن بے و قوف،میں 8 جنگیں رکوا چکا ،9 ویں رکوانا چاہتا ہوں :ٹرمپ
واشنگٹن،ماسکو(اے ایف پی )امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب پیوٹن کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا جس میں مشرق وسطیٰ میں امن اور یوکرین جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا گیا،پیوٹن نے غزہ سیز فائر پر ٹرمپ کو مبارکباد دی،کال تقریباً اڑھائی گھنٹے جاری رہی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا غزہ سیز فائر سے روس یوکرین جنگ کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ جلد ہنگری کے دارالحکومت بوداپسٹ میں پیوٹن سے ملاقات میں روس یوکرین تنازعے کے حل کے حوالے سے بات کریں گے ۔صدر ٹرمپ نے کہا کہ آج وہ وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے ، جس میں علاقائی امن و استحکام پر گفتگو ہوگی۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کہا کہ فون پر بات چیت میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے ، اس سے قبل اگست میں الاسکا میں ملاقات بے نتیجہ رہی تھی۔ادھر پیوٹن کے خصوصی ایلچی کیریل دیمتریف نے کہا کہ روسی صدر اور ٹرمپ کے درمیان گفتگو مثبت اور نتیجہ خیز رہی۔کریملن کے مطابق دونوں رہنماؤں نے بوداپسٹ میں ملاقات پر اتفاق کیا ہے ۔ اگلے ہفتے اعلیٰ سطح مشیروں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے جس کی قیادت امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کریں گے ۔ دریں اثنا ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا روسی صدر سے فون پر بات ہوئی،جلدملاقات ہو گی،امید ہے روس یوکرین جنگ جلد روکنے میں کامیاب ہوجائیں گے ،انہوں نے کہا بائیڈن بے وقوف تھا اس نے جنگیں رکوائی نہیں،بلکہ شروع کروائیں، میں 8 جنگیں رکوا چکا ہوں،9 ویں بھی رکوانا چاہتا ہوں۔