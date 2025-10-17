مقبوضہ کشمیر:کنٹرول لائن پر بھارتی فوجی نقل و حرکت میں اضافہ
سری نگر،جموں(اے پی پی) مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت نے فوجی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں،ضلع کپواڑہ میں کنٹرول لائن کے قریب بھارتی فوجیوں کی نقل و حرکت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔۔۔
، کنٹرول لائن پر بھاری توپ خانہ منتقل کیا جا رہا ہے ، علاقے کی ڈرون کیمروں کے ذریعے مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے ۔کشمیر میڈیا سروس کے مطابق طویل فاصلے تک مار کرنے والی 155 ایم ایم آرٹلری گنیں کنٹرول لائن کے قریب اگلی پوسٹوں کی طرف منتقل کی جا رہی ہیں ۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بھاری توپوں کو ٹنگدھر، ترہگام اور کیرن جیسے حساس سیکٹروں کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ فوجی کیمپوں اور بنکروں کی مرمت وغیر ہ کا کام بھی جنگی بنیادوں پر شروع کیا گیا ہے ۔بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے ساتھ چراگاہوں اور مشہور سیاحتی مقامات کو سیل کر دیا ہے ۔ لوگوں نے وادی میں رات کے وقت ریل گاڑیوں کی آمد ورفت میں تیزی کی اطلاع دی ہے اور اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ان کے ذریعے فوجی سازوسامان کنٹرول لائن کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے ۔