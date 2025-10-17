شیخ حسینہ کو سزائے موت دی جائے :حکومتی وکلا
ڈھاکا (اے ایف پی) بنگلہ دیش میں حکومتی وکلا نے جمعرات کو عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ مفرور سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے میں سزائے موت دی جائے ۔شیخ حسینہ گزشتہ سال بھارت فرار ہو گئی تھیں ۔۔۔
، انہوں نے عدالت کے بار بار بلانے کے باوجود واپس آ کر مقدمے کا سامنا نہیں کیا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 2024 میں طلبا کی قیادت میں ہونے والی تحریک کو کچلنے کے لیے خونریز کارروائی کا حکم دیا تھا۔اقوام متحدہ کے مطابق جولائی اور اگست 2024 کے درمیان ہونے والے ان جھڑپوں میں تقریباً 1400افراد ہلاک ہوئے تھے ۔چیف پراسیکیوٹر تاج الاسلام نے عدالت کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ایک قتل پر ایک سزائے موت بنتی ہے ۔ 1400قتل ہوئے ، تو اصولاً 1400بار سزائے موت ہونی چاہیے - مگر چونکہ یہ ممکن نہیں، ہم کم از کم ایک بار سزائے موت کا مطالبہ کرتے ہیں۔