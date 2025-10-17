شٹ ڈائون سے ملکی معیشت کو یومیہ 15 ارب ڈالر کا نقصان:امریکی وزیر خزانہ
واشنگٹن(اے پی پی) امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ دو ہفتوں سے جاری وفاقی حکومت کا شٹ ڈائون ملکی معیشت کو روزانہ 15 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا رہا ہے ۔۔۔
بیسنٹ نے پریس کانفرنس میں خبردار کیا کہ شٹ ڈائون اب معیشت کے اہم شعبوں کو متاثر کر رہا ہے ۔ انہوں نے ڈیموکریٹس پر زور دیا کہ وہ ریپبلکنز کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کر کے بحران ختم کریں۔ بیسنٹ نے کہا کہ اگرچہ امریکا میں خاص طور پر مصنوعی ذہانت کے شعبے میں سرمایہ کاری کا رجحان بڑھ رہا ہے ، لیکن حکومتی تعطل اس ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن چکا ہے ۔