روسی تیل کی خریداری جائز، امریکی اقدامات یکطرفہ ،معاشی جبر کی مثال:چین

  • دنیا میرے آگے
بیجنگ(اے ایف پی) چین نے روسی تیل کی خریداری کو جائز قرار دیتے ہوئے امریکی اقدامات کو یکطرفہ بالادستی اورمعاشی جبر کی مثال قرار دیا۔۔۔

وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے کہا کہ چین دنیا بھر کے ممالک بشمول روس کے ساتھ قانونی اور معمول کے مطابق اقتصادی، تجارتی اور توانائی کے تعاون پر قائم ہے ۔ انہوں نے امریکا کے  معاشی دباؤ کو ایک کھلی زیادتی قرار دیا اور خبردار کیا کہ اگر چین کے مفادات کو نقصان پہنچا تو وہ بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔

 

