نیوزی لینڈ :سابق وزیر اعظم جم بولگر 90سال کی عمر میں چل بسے
ویلنگٹن(اے ایف پی) نیوزی لینڈ کے سابق وزیر اعظم جِم بولگر بدھ کو رات گئے 90 برس کی عمر میں چل بسے ۔۔۔
بولگر نے 1990 سے 1997 تک وزارتِ عظمیٰ کے فرائض انجام دئیے اور ملک کو شدید معاشی بحران سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ماوری قبائل کے ساتھ تاریخی معاہدوں کو بھی فروغ دیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر اور اپوزیشن لیڈر کرس نے انہیں دیانت دار اور اثر انگیز رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی خدمات کو نیوزی لینڈ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔