غزہ :وبائی امراض بے قابو، ہسپتال تباہ، علاج نایاب
گردن توڑ بخار، اسہال ، سانس کی بیماریوں کا پھیلاؤ خطرناک حد تک بڑھ چکا :یو این اسرائیلی حملے میں زخمی حوثی فوجی سربراہ شہید،مزید30فلسطینیوں کی لاشیں واپس
قاہرہ،غزہ،صنعا(اے ایف پی)غزہ میں وبائی امراض بے قابو ہو گئے ، اسرائیلی بمباری میں ہسپتالوں کی تباہی کے باعث علاج کی سہولیات نایاب ہو گئی ہیں ۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا غزہ میں وبائی امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں جبکہ صرف چند ہسپتال ہی جزوی طور پر کام کر رہے ہیں۔ علاقائی ڈائریکٹر حنان بلخی کا کہنا ہے کہ غزہ میں گردن توڑ بخار، اسہال اور سانس کی بیماریوں کا پھیلاؤ خطرناک حد تک بڑھ چکا ۔ فوری طور پر ایندھن، خوراک، ادویات اور طبی عملے کی فراہمی ناگزیر ہے ۔ جنگ زدہ علاقے میں صرف آٹھ طبی مراکز ہی جزوی طور پر فعال ہیں۔جنگ بندی کے بعد بے گھر فلسطینی جب غزہ سٹی لوٹے تو اُنہیں اپنے گھروں کی جگہ ملبے کے ڈھیر ملے ۔ گلیاں سنسان اور عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ نہ بجلی ہے ، نہ پانی، نہ انٹرنیٹ، بیشتر لوگ سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ حماس کے زیرانتظام وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 68 ہزار افراد شہیدہو چکے ۔ اسرائیل نے جمعرات کو مزید 30 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں غزہ کو واپس کر دیں، جس کے بعد کل لاشوں کی تعداد 120 ہو گئی ہے ۔حماس نے اب تک 20 زندہ قیدی اور نو لاشیں واپس کی ہیں
، ایک سینئر امریکی مشیر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حماس نے غزہ میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی مغویوں کی لاشیں واپس کرنے کے وعدے پر قائم رہنے کی یقین دہانی کرائی ہے ۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی ہے کہ اگر حماس معاہدہ نہ مانا تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے ۔ ترکیہ نے غزہ میں لاپتا اسرائیلی یرغمالیوں کی باقیات کی تلاش کیلئے 81 ماہرین پر مشتمل امدادی ٹیم تعینات کر دی ہے ۔19 یرغمالی اب بھی لاپتا ہیں۔ایک اسرائیلی گروپ نے مطالبہ کیا کہ جب تک تمام لاشیں واپس نہیں ملتیں، جنگ بندی کا اگلا مرحلہ موخر کیا جائے ۔اسرائیل نے رفح بارڈر کھولنے سے متعلق اعلان موخر کر دیا ،بیان میں کہا امدادی سامان دیگر راستوں سے غزہ پہنچایا جا رہا ہے ۔فلسطینی اتھارٹی کے وزیراعظم محمد مصطفی نے اقوام متحدہ اور سفارتی حکام سے ملاقات میں غزہ کی تعمیر نو کا پانچ سالہ منصوبہ پیش کیا ہے ، جس کے لیے 65 ارب ڈالر درکار ہوں گے ۔ منصوبے میں رہائش، تعلیم، حکومتی ا خراجات سمیت 18 شعبے شامل ہیں۔ یمن کے حوثی باغیوں کے عسکری سربراہ میجر جنرل محمد الغماری اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ۔ حوثی تنظیم نے جمعرات کو الغماری کی شہادت کی تصدیق کی ۔اسرائیلی وزیر دفاع نے تصدیق کی کہ الغماری کو اگست کے حملے میں زخم آئے تھے ۔ حوثیوں نے انتقام کی دھمکی دی ہے ۔