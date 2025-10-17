صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکواڈور میں جج بچوں کے سامنے قتل، منشیات گینگ ملوث

  دنیا میرے آگے
کویٹو(اے ایف پی)ایکواڈور کے ساحلی شہر مونتے کرسٹی میں نامعلوم حملہ آور نے جج مارکوس مینڈوزا کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہے تھے ۔۔۔

 پولیس کے مطابق حملہ موٹر سائیکل سوار نے کیا ، واقعے میں \"لوس لوبوس\" منشیات گینگ کے ملوث ہونے کا شبہ ہے ، جسے امریکا دہشتگرد (صفحہ5بقیہ نمبر39) تنظیم قرار دے چکا ۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق 2022 سے اب تک ملک میں 15 جج یا پراسیکیوٹرز قتل ہو چکے ۔ ججوں کی تنظیم نے واقعے کو عدالتی نظام کی کمزوری قرار دیا ۔

 

 

