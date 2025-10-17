کینیا:سابق وزیر اعظم کی آخری رسومات میں فائرنگ ،4 ہلاک
نیروبی(اے ایف پی) کینیا میں اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعظم رائلا اوڈنگا کی آخری رسومات کے موقع پر سکیو رٹی فورسز کی فائرنگ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ۔۔۔
ان کی میت جب قسارانی سٹیڈیم لائی گئی تو ہزاروں سوگواروں نے وی آئی پی ایریا کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے گولی چلائی اور آنسو گیس استعمال کیا ۔قبل ازیں سابق وزیر اعظم کی میت وصول کرنے کیلئے نیروبی ایئر پورٹ پر ہزاروں سوگوار پہنچ گئے ، جس کے باعث فلائٹ آپریشن کو 2گھنٹے معطل کیا گیا۔ واضح رہے 80 سالہ اوڈنگا بدھ کو بھارت میں انتقال کر گئے تھے ۔