کینیا:سابق وزیر اعظم کی آخری رسومات میں فائرنگ ،4 ہلاک

نیروبی(اے ایف پی) کینیا میں اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعظم رائلا اوڈنگا کی آخری رسومات کے موقع پر سکیو رٹی فورسز کی فائرنگ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ۔۔۔

 ان کی میت جب قسارانی سٹیڈیم لائی گئی تو ہزاروں سوگواروں نے وی آئی پی ایریا کی جانب بڑھنے کی کوشش کی،  جس پر پولیس نے گولی چلائی اور آنسو گیس استعمال کیا ۔قبل ازیں سابق وزیر اعظم کی میت وصول کرنے کیلئے نیروبی ایئر پورٹ پر ہزاروں سوگوار پہنچ گئے ، جس کے باعث فلائٹ آپریشن کو 2گھنٹے معطل کیا گیا۔ واضح رہے 80 سالہ اوڈنگا بدھ کو بھارت میں انتقال کر گئے تھے ۔

 

