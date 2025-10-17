اقوام متحدہ کا فرانس پر مہاجر بچوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام
نیویارک(اے ایف پی) اقوام متحدہ کی بچوں کے حقوق کی کمیٹی نے فرانس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مہاجر بچوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔۔۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غلط عمر کا تعین ہونے کی وجہ سے کئی بچے بالغوں کی طرح بدسلوکی اور بے دخلی کا شکار ہیں۔ مہاجر بچے سڑکوں اور غیر رسمی کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں ، انہیں بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے ۔ اقوام متحدہ نے فرانس پر زور دیا ہے کہ وہ ان بچوں کو تحفظ، مناسب رہائش، خوراک اور تعلیم فراہم کرے ۔