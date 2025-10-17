صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقوام متحدہ کا فرانس پر مہاجر بچوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام

  • دنیا میرے آگے
اقوام متحدہ کا فرانس پر مہاجر بچوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام

نیویارک(اے ایف پی) اقوام متحدہ کی بچوں کے حقوق کی کمیٹی نے فرانس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مہاجر بچوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔۔۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غلط عمر کا تعین ہونے کی وجہ سے کئی بچے بالغوں کی طرح بدسلوکی اور بے دخلی کا شکار ہیں۔ مہاجر بچے سڑکوں اور غیر رسمی کیمپوں میں رہنے پر   مجبور ہیں ، انہیں بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے ۔ اقوام متحدہ نے فرانس پر زور دیا ہے کہ وہ ان بچوں کو تحفظ، مناسب رہائش، خوراک اور تعلیم فراہم کرے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak