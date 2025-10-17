صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روسی ڈرون و میزائل حملے ، یوکرین کے 8 علاقوں میں بجلی ، گیس بند

  • دنیا میرے آگے
روسی ڈرون و میزائل حملے ، یوکرین کے 8 علاقوں میں بجلی ، گیس بند

کیف(اے ایف پی) روس نے یوکرین کے مشرقی علاقوں میں گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جس کے باعث آٹھ علاقوں میں بجلی اور۔۔۔

 گیس کی فراہمی معطل ہو گئی۔ روس نے 320 ڈرونز اور 37 میزائل داغے ، جن میں سے متعدد کو یوکرینی فضائیہ نے تباہ کر دیا۔یوکرینی  صدر زیلنسکی نے کہا کہ روس روزانہ توانائی کے ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے ۔ روس کا مؤقف ہے کہ وہ صرف عسکری اہداف پر حملہ کر رہا ہے ، تاہم بین الاقوامی عدالت ان کارروائیوں کو جنگی جرائم قرار دے چکی ہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak