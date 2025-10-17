روسی ڈرون و میزائل حملے ، یوکرین کے 8 علاقوں میں بجلی ، گیس بند
کیف(اے ایف پی) روس نے یوکرین کے مشرقی علاقوں میں گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جس کے باعث آٹھ علاقوں میں بجلی اور۔۔۔
گیس کی فراہمی معطل ہو گئی۔ روس نے 320 ڈرونز اور 37 میزائل داغے ، جن میں سے متعدد کو یوکرینی فضائیہ نے تباہ کر دیا۔یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ روس روزانہ توانائی کے ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے ۔ روس کا مؤقف ہے کہ وہ صرف عسکری اہداف پر حملہ کر رہا ہے ، تاہم بین الاقوامی عدالت ان کارروائیوں کو جنگی جرائم قرار دے چکی ہے ۔