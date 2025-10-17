کولمبیا کا منشیات فروشوں سے ضبط سونا غزہ بھیجنے کا اعلان
بگوٹا(دنیا نیوز) کولمبیا کے بائیں بازو کے پہلے صدر گستاوو پیٹرو نے منشیات کے سمگلروں سے ضبط کیا گیا سونا فلسطینیوں کی مدد کے لیے غزہ بھیجنے کا اعلان کردیا۔۔۔
سوشل میڈیا پر کولمبیا کے صدر نے لکھا کہ یہ سونا جنگ سے متاثرہ فلسطینی بچوں کے علاج اورغزہ کی تعمیر نو کے لیے استعمال کیا جائے گا، یہ اقدام انسانیت اورعالمی یکجہتی کی مثال ہے ، وہ انسانیت کی بنیاد پر فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس مشکل گھڑی میں غزہ کی مدد کے لیے عملی اقدامات کریں گے ۔گستاوو پیٹرو نے غزہ کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے عالمی فورس بنانے سے متعلق اقوام متحدہ میں قرار داد پیش کرنے کا بھی اعلان کردیا۔یاد رہے صدر گستاوو پیٹرو فلسطین کے حامی سمجھے جاتے ہیں، وہ ماضی میں بارہا اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سخت تنقید کر چکے ہیں۔گستاوو پیٹرو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکا اور اسرائیل پر سخت تنقید کی تھی اور اجلاس کے بعد اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز کے سامنے مظاہرے میں شرکت بھی کی تھی۔کولمبیا نے گزشتہ سال درجنوں زخمی فلسطینی بچوں کو طبی امداد کے لیے بگوٹا کے ہسپتالوں میں علاج کی سہولت بھی فراہم کی تھی۔