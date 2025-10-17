خوراک کی بڑی کمپنی کا دنیا بھر میں 16 ہزار ملازمین فارغ کرنیکا اعلان
زیورخ(اے ایف پی)سوئٹزرلینڈ کی خوراک کی بڑی کمپنی نیسلے نے اگلے دو برسوں میں دنیا بھر سے 16ہزار ملازمین کو فارغ کرنے کا اعلان کیا ہے ۔۔۔
نئے سی ای او فلپ ناورٹل کے مطابق یہ فیصلہ بدلتے عالمی حالات سے ہم آہنگ ہونے کے لیے کیا گیا ہے ۔ اس اعلان کے بعد نیسلے کے شیئرز کی قیمت میں 8 فیصد سے زائد اضافہ دیکھا گیا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے ایک ارب سوئس فرانک کی بچت ہوگی، جبکہ ہدف 2027 تک تین ارب فرانک کی بچت کا ہے ۔ ناورٹل نے کہا کہ یہ فیصلے مشکل ضرور ہیں، مگر کمپنی کی طویل المدتی پائیداری کے لیے ناگزیر ہیں۔