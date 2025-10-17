برطانوی خفیہ ایجنسی نے چین کو قومی سلامتی کیلئے سنگین خطرہ قرار دیدیا
لندن(اے ایف پی) برطانیہ کی خفیہ ایجنسی ایم آئی فائیو کے سربراہ کین میک کالم نے خبردار کیا ہے کہ چین روزانہ کی بنیاد پر برطانیہ کے لیے قومی سلامتی کا بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے ۔۔۔
روس اور ایران کے ساتھ چین کی کارروائیاں جاسوسی، تخریب کاری اور تشدد میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں۔ پچھلے سال ریاستی خطرے میں ملوث افراد کی تحقیقات میں 35 فیصد اضافہ ہوا۔ میک کالم نے بتایا کہ حال ہی میں ایم آئی فائیو نے چین سے منسلک ایک بڑا خطرہ ناکام بنایا ہے ۔