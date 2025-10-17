صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانوی خفیہ ایجنسی نے چین کو قومی سلامتی کیلئے سنگین خطرہ قرار دیدیا

  • دنیا میرے آگے
برطانوی خفیہ ایجنسی نے چین کو قومی سلامتی کیلئے سنگین خطرہ قرار دیدیا

لندن(اے ایف پی) برطانیہ کی خفیہ ایجنسی ایم آئی فائیو کے سربراہ کین میک کالم نے خبردار کیا ہے کہ چین روزانہ کی بنیاد پر برطانیہ کے لیے قومی سلامتی کا بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے ۔۔۔

روس اور ایران کے ساتھ چین کی کارروائیاں جاسوسی، تخریب کاری اور تشدد میں اضافے کا   باعث بن رہی ہیں۔ پچھلے سال ریاستی خطرے میں ملوث افراد کی تحقیقات میں 35 فیصد اضافہ ہوا۔ میک کالم نے بتایا کہ حال ہی میں ایم آئی فائیو نے چین سے منسلک ایک بڑا خطرہ ناکام بنایا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak