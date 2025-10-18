بنگلہ دیش میں سیاسی جماعتوں کا میثاق جمہوریت ،ملک کا نیا جنم:محمد یونس
بی این پی،8اتحادی جماعتوں،جماعت اسلامی کے میثاق جمہوریت پردستخط ،عوامی لیگ کا انکار،این سی پی کا اظہا رلاتعلقی وزیر اعظم کیلئے دو مدت کی حد،صدارتی اختیارات میں توسیع کی تجاویز ،آمریت روکنے کیلئے اصلاحات ضروری :محمد یونس
ڈھاکہ (اے ایف پی)بنگلہ دیش کی سیاسی جماعتوں نے گزشتہ روزمیشاق جمہوریت پر دستخط کردئیے جس کا مقصد اگلے سال ہونے والے انتخابات کے بعد جمہوری اصلاحات کو یقینی بنانا ہے تاہم شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ نے چارٹر پر دستخط سے انکار کردیاجبکہ طلبہ کی اکثریت پر مشتمل نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی)نے میثاق جمہوریت سے لاتعلقی کا اعلان کیاہے ۔ ایڈمنسٹریٹر نوبل امن انعام یافتہ محمد یونس نے اس دستاویز کو اپنی میراث قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ایک مکمل طور پر ٹوٹا ہوا نظام وراثت میں ملا ہے اور آمرانہ حکومت کی واپسی کو روکنے کیلئے اصلاحات کی ضرورت ہے ،یہ میثاق جمہوریت ملک کا نیا جنم ہوگا۔تفصیلات کے مطابق پچھلے سال کی بغاوت کے بعد جولائی چارٹر کے نام سے منسوب اس دستاویز نے فروری میں ہونے والے انتخابات سے قبل اقتدار کیلئے لڑنے والی جماعتوں کے درمیان شدید بحث کو جنم دیا ہے جبکہ محمد یونس کا کہناہے کہ اس سے ایگزیکٹو، عدالتی اور قانون ساز شاخوں کے درمیان چیک اینڈ بیلنس مضبوط ہوگا، اس میں وزرائے اعظم کیلئے دو مدت کی حد اور صدارتی اختیارات میں توسیع کی تجاویز شامل ہیں،
اس کا مقصد بنگلہ دیش کو ایک کثیر النسل اور کثیر المذہبی قوم کے طور پر تسلیم کرنا بھی ہے ۔الیکشن میں سب سے مضبوط نظر آنے والی جماعت خالدہ ضیا کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی(بی این پی)اور 8 اتحادی جماعتوں نے میثاق جمہوریت پر دستخط کردئیے اورجماعت اسلامی نے بھی سوچ وبچار کے بعد دستخط کرکے حمایت کا اظہار کیا تاہم نیشنل سٹیزن پارٹی نے دستخط کی تقریب کا بائیکاٹ کیا ۔ تقریب سے قبل پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جن میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے پچھلے سال مظاہروں میں حصہ لیا تھا اور زخمی ہونے والوں کیلئے معاوضے کا مطالبہ کررہے ہیں ۔ پولیس کی جانب سے شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا، متعدد افراد زخمی ہوگئے ، گاڑیوں اور خیموں کو آگ لگادی گئی۔نوبل انعام یافتہ عبوری وزیراعظم محمد یونس کی حکومت نے نیا چارٹر متعارف کروایا جبکہ مظاہرین کا الزام ہے کہ جولائی نیشنل چارٹر عوامی خدشات دور کرنے میں ناکام ہے ۔