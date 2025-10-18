خفیہ دفاعی معلومات منتقل کرنے کا الزام ،ٹرمپ کے سابق مشیر جان بولٹن پر فرد جرم عائد
واشنگٹن (اے ایف پی )امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن پر خفیہ دفاعی معلومات منتقل کرنے کے الزام میں فردِ جرم عائد کر دی گئی۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ جان بولٹن نے حساس دستاویزات ذاتی ای میل اور چیٹ ایپس پر بھیجیں۔۔۔
ایف بی آئی کے مطابق بولٹن کے نمائندے نے اس وقت بتایا تھا کہ ان کا ای میل اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے تاہم انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ اکاؤنٹ میں خفیہ سرکاری معلومات بھی موجود تھیں۔ جان بولٹن نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پر عائد مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے ۔یاد رہے جان بولٹن 2018 سے 2019 تک صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر رہے تاہم پالیسی اختلافات کے باعث انہوں نے عہدہ چھوڑ دیا تھا۔