بدعنوانی کا الزام،چین کے 2اعلیٰ فوجی افسر عہدوں سے فارغ
ہی ویڈونگ اور میاؤ ہوا کو حکمران کمیونسٹ پارٹی سے بھی باضابطہ طور پر نکال دیا گیا
بیجنگ (اے ایف پی)چین نے بدعنوانی کے الزام میں اعلیٰ رینک کے 2جنرلز کو فوج اور حکمران کمیونسٹ پارٹی سے نکال دیا ۔چین کی حکومت نے ان فوجی افسروں کی برطرفی کا اعلان کرتے ہوئے کہاکہ 9اعلیٰ فوجی افسروں کیخلاف بدعنوانی کی تحقیقات کی جارہی ہیں ۔چینی وزارت دفاع کے ترجمان ژانگ شیاؤگانگ کے مطابق سنٹرل ملٹری کمیشن کے نائب چیئرمین ہی ویڈونگ ان افراد میں شامل ہیں جنہیں سنگین خلاف ورزیوں کے باعث فوج سے نکالا گیا ہے ،اس کے علاوہ فوج کے سیاسی امور کے سابق سربراہ میاؤ ہوا کو بھی ان کے عہدے سے باضابطہ طور پر ہٹا دیا گیا ہے ۔ واضح رہے کہ صرف میاؤ ہوا اور ہی ویڈونگ صدر شی جن پنگ کی انسداد بدعنوانی مہم کا شکار بننے والے اعلیٰ فوجی افسر نہیں بلکہ سابق وزیر دفاع لی شانگفو کو بھی 2023 میں صرف سات ماہ بعد عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور بعد میں پارٹی سے نکال دیا گیا، ان پر رشوت ستانی سمیت دیگر الزامات تھے ۔