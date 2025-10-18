صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی بمباری سے متاثرہ غزہ کی مسجد کے ملبے پر نماز جمعہ ادا

  • دنیا میرے آگے
اسرائیلی بمباری سے متاثرہ غزہ کی مسجد کے ملبے پر نماز جمعہ ادا

غزہ (مانیٹرنگ ڈیسک)جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں فلسطینی مسلمانوں نے اسرائیلی بمباری سے متاثر ہونے والی البانی مسجد کے ملبے پر جمعہ کی نماز ادا کی،یہ منظر جنگ سے تباہ حال غزہ کی مزاحمت اور ایمان کی علامت بن گیا۔۔۔

بڑی تعداد میں نمازی ملبے ، ٹوٹی دیواروں اور تباہ شدہ میناروں کے درمیان صفیں باندھے دکھائی دئیے ، یہ مسجد اسرائیلی حملوں کے دوران مکمل طور پر منہدم ہو گئی تھی۔مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ مسجد کے ملبے پر نماز ادا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ غزہ کے عوام اپنی سر زمین اور عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں۔ادھر حماس نے ایک بیان میں کہا کہ وہ امریکی ثالثی میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے پر مکمل طور پر عمل پیرا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پاکستان اور افغانستان جنگ بندی میں تو سیع پر رضا مند،کشیدگی میں کمی کے لیے آج قطر میں مذاکرات:افغانوں کی جلد واپسی یقینی بنائی جائے:شہباز شریف

سعودی عرب اور امریکہ میں آئندہ ماہ دفاعی معاہدہ:معاہدہ ابراہیمی میں جلد تو سیع،سعودی عرب شامل ہوا تو باقی سب بھی ہو جائینگے:ٹرمپ

پاکستان امارات کے درمیان فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کا معاہدہ:اپ گریڈ ڈ جیو سائنس ایڈوانسڈ ریسرچ لیبارٹریز کا افتتاح

وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم سے غربت جیسی سماجی نا انصافی جنم لیتی ہے:مریم نواز

پنجاب کا بینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دیدی،سمری وفاقی حکومت کو ارسال

ججوں کی آزادی اور سالمیت کے تحفظ کیلئے اقدامات ضروری :چیف جسٹس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak