افغانستا ن کے نائب وزیرداخلہ عبداللہ مختار کو عہدے سے ہٹا دیاگیا
کابل (مانیٹرنگ ڈیسک )افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے نائب وزیر عبداللہ مختار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔افغان وزارت داخلہ کے مطابق افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ نے عبداللہ مختار کی جگہ محمد وزیر کو نائب وزیر مقرر کیا ہے ،نئے افغان نائب وزیر داخلہ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔۔۔
نئے نائب وزیر داخلہ کی عہدہ سنبھالنے کی تقریب میں سراج الدین حقانی موجود نہیں تھے تاہم ان کے قریبی لوگ موجود تھے ۔ افغان صحافی سمیع یوسفزئی نے کہا کہ سراج الدین حقانی سے وزارت داخلہ میں ان کے تمام اختیارات چھین لئے گئے ہیں۔